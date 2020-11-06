ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где находится задержанная на акции протеста журналистка Захаревич, до сих пор не известно

06.11.2020 13:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Фамилия журналистки «Зеленого портала» Анастасии Захаревич появилась в волонтерских списках задержанных, находящихся в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Где находится задержанная на акции протеста журналистка Захаревич, до сих пор не известно

Почти сутки не было известно местонахождение журналистки, задержанной 5 ноября в Минске во время марша людей с инвалидностью. 

По словам очевидцев, журналистку задержали в цветочном магазине на проспекте Независимости возле ГУМа. Она забежала в магазин, спасаясь от преследования неизвестных мужчин в штатском. До этого она заметила за собой слежку и позвонила маме.

Как сообщила БелаПАН главный редактор портала Янина Мельникова, в списках волонтеров Анастасия числится проходящей по административной статье. «Подтверждения этому в самом изоляторе на Окрестина получить не удалось, дозвонится туда невозможно. Адвокат тоже ищет Настю, может, сегодня будет и суд», — сказала она.

В прошлый раз журналистку задержали 5 сентября в универсаме «Центральный», в то время как по проспекту Независимости двигался женский марш. Тогда Захаревич доставили в Центральный РОВД и практически двое суток держали в здании, все это время не подтверждая ее нахождение в РОВД ни родственникам, ни коллегам. В итоге суд приговорил Захаревич к 7 суткам ареста за участие в несанкционированном уличном митинге (ст. 23.34 КоАП).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фамилия журналистки «Зеленого портала» Анастасии Захаревич появилась в волонтерских списках задержанных, находящихся в изоляторе временного содержания в 1-м...
 
Новости дня
Новости разные
 
Узбекский вид спорта кураш планируют включить в программу Олимпийских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика