В суде сегодня будет решаться вопрос о выходе Бабарико из СИЗО КГБ под личное поручительство

6 ноября в суде Центрального района Минска состоится заседание по жалобе защиты экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский.





Адвокат напомнил, что ранее этот срок был продлен по 18 декабря. Защита дважды пыталась безрезультатно обжаловать заключение под стражу — первичное решение на два месяца, затем продление срока содержания до четырех месяцев. На этот раз будет рассматриваться жалоба на продление срока содержания под стражей до шести месяцев.

По словам Лаевского, адвокаты и сам Виктор Бабарико заявили ходатайство обеспечить его участие в заседании при рассмотрении жалобы.

«Такое участие обвиняемого необходимо, чтобы лично сообщить обстоятельства в защиту своего права не подвергаться досудебной изоляции. То есть участие обвиняемого в заседании нужно не для изложения правовых аргументов, что является задачей адвоката, а для того, чтобы обвиняемый в качестве первоисточника сообщил факты: например, про отсутствие намерений скрываться от следствия. В этом плане никто не может полностью заменить обвиняемого, дать такие показания за него», — пояснил адвокат.

Кроме того, суд до удаления в совещательную комнату должен исследовать все обстоятельства, чтобы оценить возможности альтернативных мер пресечения — например, личного поручительства, продолжил Лаевский.

«Допустим, согласие обвиняемого на применение к нему личного поручительства должно быть зафиксировано непосредственно от самого обвиняемого, и уходя в совещательную комнату для принятия решения, суд уже должен такого рода сведениями располагать», — считает он.

Проверяя обоснованность содержания под стражей, суд должен лично заслушать обвиняемого — это международный стандарт, тогда выяснение обстоятельств действительно можно сделать всесторонним, как того требует закон. Это нужно, отметил защитник, для того, чтобы не возникало сомнений о том, не является ли результат рассмотрения жалобы заранее предрешенным. «Все это — важные условия реализации права на защиту, без них говорить про того, что право на защиту и справедливый суд обеспечено, вряд ли возможно. Ранее ни разу участие Виктора Дмитриевича в заседаниях не обеспечивалось. Надеемся, в этот раз что-то изменится», — сказал адвокат.

По законодательству, при рассмотрении жалобы на меру пресечения или на продление срока меры пресечения вопросы виновности или невиновности обвиняемого суд не рассматривает и выводы по ним делать не должен, заявил Лаевский. Суд должен только исследовать вопросы, имеются ли основания для меры пресечения, чем обоснован выбор самой жесткой меры — заключения под стражу, и подтверждены ли эти основания доказательствами того, что обвиняемый может скрыться или помешать расследованию. Защита опирается на то, что таких доказательств нет.

Также защита подчеркивает, что уже неоднократно обращала внимание на то, что обвинение, которое не отражает конкретных обстоятельств инкриминируемого деяния, нарушает право на защиту. «Поэтому и продление срока содержания под стражей на основе такого обвинения тоже нарушает право на защиту, а значит, подлежит отмене», — констатировал адвокат.

Виктор Бабарико находится под стражей уже больше четырех месяцев. Он был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ. Бабарико предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки). «Международная амнистия» признала Виктора Бабарико политическим заключенным.