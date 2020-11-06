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Разведка РФ о революции в Беларуси: Запад пробует методы дестабилизации для их применения в России

06.11.2020 13:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР передала белорусским коллегам данные о планах Запада по дестабилизации обстановки в республике, передает Газета.RU.

Разведка РФ о революции в Беларуси: Запад пробует методы дестабилизации для их применения в России

 

Какие именные данные переданы белорусской стороне, не сообщается.

При этом, по его словам, никаких новых технологий раскачивания ситуации не отмечено. «Ну это очевидно — то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию... Технологии «цветных революций» известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира», - добавил Нарышкин.

«Мы даем взгляд из так называемого западного угла — как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Белоруссии, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам», — сказал Нарышкин.

 
 
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР передала белорусским коллегам данные о планах Запада по дестабилизации обстановки в...
 
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