ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко мечтает о второй атомной станции в синеокой

06.11.2020 13:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко сообщил, что завтра будет открыта Белорусская АЭС, и заявил стране нужна еще одна такая станция, чтобы избавиться от углеводородной зависимости.

"В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей", - сказал сегодня Лукашенко.

"Надо привести в порядок трамвайные пути, чтобы они были бесшумными. Хорошие же трамваи производим, и это хороший транспорт", - добавил он.

"Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", - полагает пенсионер, по словам которого завтра состоится открытие БелАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко сообщил, что завтра будет открыта Белорусская АЭС, и заявил стране нужна еще одна такая станция, чтобы избавиться от углеводородной зависимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко предложил продлить линию метро до Смолевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика