Лукашенко мечтает о второй атомной станции в синеокой

Источник материала: АФН

Лукашенко сообщил, что завтра будет открыта Белорусская АЭС, и заявил стране нужна еще одна такая станция, чтобы избавиться от углеводородной зависимости.

"В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей", - сказал сегодня Лукашенко.

"Надо привести в порядок трамвайные пути, чтобы они были бесшумными. Хорошие же трамваи производим, и это хороший транспорт", - добавил он.

"Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", - полагает пенсионер, по словам которого завтра состоится открытие БелАЭС.