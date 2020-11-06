ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квартиру в Минске забросали "коктейлями Молотова"

06.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Квартиру в Минске забросали "коктейлями Молотова", возбуждено уголовное дело, сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета в пятницу.




"По данным следствия, ночью 4 ноября неизвестные зашли в подъезд дома по улице Берута в Минске и подожгли входную дверь одной из квартир. После чего, выйдя на улицу, они забросили несколько бутылок с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры и скрылись с места происшествия", - рассказали в СК.

Находящийся в квартире 40-летний мужчина вызвал МЧС и начал тушить возгорание. В результате происшествия поврежден балкон квартиры и входная дверь.

"По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержано пятеро минчан, с их участием планируется проведение следственных действий", - отметили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства и мотивы совершения преступления. Род занятий хозяина квартиры не сообщается.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квартиру в Минске забросали "коктейлями Молотова", возбуждено уголовное дело, сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета в пятницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден побеждает в Джорджии. Это может обеспечить ему президентство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика