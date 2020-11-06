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Байден побеждает в Джорджии. Это может обеспечить ему президентство

06.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Fox News, кандидат от демократов в Джорджии обходит действующего президента США на 917 голосов.

Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней.

Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

По его сведениям, Байден обходит своего соперника республиканца Дональда Трампа на 917 голосов.

Таким образом, в случае победы в Джорджии Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков.
 
 
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По данным Fox News, кандидат от демократов в Джорджии обходит действующего президента США на 917 голосов.
 
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