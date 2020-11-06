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ВОЗ призвала страны готовиться к новой пандемии

06.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Миру нужно готовиться к новой пандемии. Об этом заявила ВОЗ, сообщает CNN в пятницу, 5 ноября.

Как сказано в обращении организации к мировому сообществу, необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - заявили в организации.

Отмечается, что сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

Ранее была названа дата заседания ООН по борьбе с пандемией. Заседание пройдет 3-4 декабря в онлайн-формате при участии глав государств и правительств. Они обсудят международное сотрудничество в противодействии распространению COVID-19.
 
 
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Миру нужно готовиться к новой пандемии. Об этом заявила ВОЗ, сообщает CNN в пятницу, 5 ноября.
 
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