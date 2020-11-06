Президент США стал известен за два дня до инаугурации: в США нынешние выборы сравнивают с выборами 1876 года









Демократ Сэмюэл Тилден опередил республиканца Ратерфорда Хейз по общему количеству голосов. Тилден набрал 184 голоса в коллегии выборщиков, а Хейз – 165. Еще 20 голосов в южных штатах стороны оспаривали.





В результате споров голоса были присуждены Хейзу и он победил с перевесом в один голос.





Считается, что Хейз получил голоса южных штатов в обмен на согласие вывести федеральные войска с Юга и не вмешиваться в его дела. А также взять в свое правительство демократа.