ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Узбекский вид спорта кураш планируют включить в программу Олимпийских игр

06.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правительство Узбекистана намерено включить национальный вид борьбы кураш в программу Международных олимпийских игр до 2028 года. Об этом сообщает Минюст.




По данным ведомства, 4 ноября президент Шавкат Мирзиёев принял постановление о развитии узбекского вида спорта.

Документом утверждена концепция вывода борьбы на международный уровень к 2025 году. Концепция предусматривает достижение, в частности, включения борьбы в программу Международных Олимпийских игр 2028 года.

Кроме того, согласно постановлению, с 2021 года каждые два года будут проводиться международные соревнования по курашу среди студентов вузов в областных центрах, Нукусе и Ташкенте; а также международные турниры по курашу на Кубок президента Узбекистана в зарубежных странах.

С 2020 года среди работников госорганов, учреждений и организаций будет проводиться ежегодный республиканский конкурс по курашу «Узбек полвони», а с 2021 года – 1 раз в каждые 2 года.

Также в период с 2021 по 2025 годы в областных центрах, Нукусе и Ташкенте поэтапно откроются школы мастерства по курашу.

С 2021/2022 учебного года предусмотрено увеличение в 2 раза действующих параметров госзаказа по приему на учебу на направление «кураш» Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, специализированных школ-интернатов олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Узбекистана намерено включить национальный вид борьбы кураш в программу Международных олимпийских игр до 2028 года. Об этом сообщает Минюст.
 
Новости дня
Новости разные
 
На бюллетене - фаллический символ. Суд вынес приговор художнику за перфоманс в день выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика