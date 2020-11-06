Лукашенко предложил продлить линию метро до Смолевич





















"Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам - праздничное настроение. Мы вводим в эксплуатацию первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города - придаст ему больше динамики и комфорта", - заявил Александр Лукашенко.





Третья ветка метро в Минске состоит всего из четырех станций: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь".

Строительство этого участка метро началось в октябре 2013 года с перекладки инженерных коммуникаций. Получается, что строителям для того, чтобы ввести в эксплуатацию чуть больше, чем четыре километра путей, понадобилось целых семь лет.





Минский городской исполнительный комитет теперь планирует сконцентрироваться на "южном" направлении и строить подземку на слуцком направлении. Затем работы развернутся в сторону Зеленого Луга.





БелТА. "Учитывая, что в скором времени начнет застраиваться север Минска , где появится умный город, Александр Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление и в эту сторону", - пишет





По мнению, белорусского лидера, столичный метрополитен необходимо протянуть до Смолевичей, которые являются городом-спутником Минска.



