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Лукашенко принял участие в открытии третьей линии минского метро
06.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия третьей линии минского метро от станции «Ковальская Слобода» до «Юбилейной площади», передает его пресс-служба.
Также белорусский лидер поблагодарил тех, кто проектировал и строил этот объект, за скорость исполнения, качество работы и соответствие современным стандартам.
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Белорусский лидер поблагодарил тех, кто проектировал и строил этот объект, за скорость исполнения и качество работы.
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