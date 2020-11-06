Лукашенко принял участие в открытии третьей линии минского метро

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия третьей линии минского метро от станции «Ковальская Слобода» до «Юбилейной площади», передает его пресс-служба.

«Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам – праздничное настроение», – сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер поблагодарил тех, кто проектировал и строил этот объект, за скорость исполнения, качество работы и соответствие современным стандартам.