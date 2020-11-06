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Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы

06.11.2020 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Готовка — увлекательное, но и хлопотное дельце. И даже если все идет не по плану, может родиться кулинарный шедевр, путь и не тот, что вы планировали изначально. Ресурс BoredPanda собрал полсотни кулинарных фейлов, из которых мы выбрали десять самых милых, страшных и забавных.

Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
Не все пирожки в виде божьих коровок похожи на божьих коровок
Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
Некоторым сосискам стало слишком тесно в своем тесте
Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
Скорее всего, на вкус этот кошмар должен быть ничего
Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
Милый ежик на день рождения 14-летнего парня
Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
А это, скорее всего, осталось после Хэллоуина
Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
Никто не посмеет сказать, что овечка снизу чем-то хуже той, что наверху
Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
Начинять прозрачное желе вкусняшкой из шприца — не самая аппетитная идея
Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
Муж попросил спагетти погорячее
Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
Еще пара тренировок, и все получится

 

Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
Это форма для выпечки в виде лобстера

 

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плоский противень, прямоугольная форма, сталь
13,99 р.
4 предложения
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Формы для выпечки в Каталоге Onliner

 
 
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Готовка — увлекательное, но и хлопотное дельце. И даже если все идет не по плану, может родиться кулинарный шедевр, путь и не тот, что вы планировали изначально....
 
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