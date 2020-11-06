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Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы
Источник материала: Onliner
Готовка — увлекательное, но и хлопотное дельце. И даже если все идет не по плану, может родиться кулинарный шедевр, путь и не тот, что вы планировали изначально. Ресурс BoredPanda
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Муж попросил спагетти погорячее
Еще пара тренировок, и все получится
Это форма для выпечки в виде лобстера
плоский противень, прямоугольная форма, сталь
форма для выпечки, круглая форма, сталь
форма для запекания, прямоугольная форма, стекло, объем 7 л, для микроволновки
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Готовка — увлекательное, но и хлопотное дельце. И даже если все идет не по плану, может родиться кулинарный шедевр, путь и не тот, что вы планировали изначально....
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