Все пошло не так. На фото показали кулинарные фейлы

Источник материала: Onliner

Готовка — увлекательное, но и хлопотное дельце. И даже если все идет не по плану, может родиться кулинарный шедевр, путь и не тот, что вы планировали изначально. Ресурс BoredPanda собрал полсотни кулинарных фейлов, из которых мы выбрали десять самых милых, страшных и забавных.



Не все пирожки в виде божьих коровок похожи на божьих коровок



Некоторым сосискам стало слишком тесно в своем тесте



Скорее всего, на вкус этот кошмар должен быть ничего



Милый ежик на день рождения 14-летнего парня



А это, скорее всего, осталось после Хэллоуина



Никто не посмеет сказать, что овечка снизу чем-то хуже той, что наверху



Начинять прозрачное желе вкусняшкой из шприца — не самая аппетитная идея



Муж попросил спагетти погорячее



Еще пара тренировок, и все получится



Это форма для выпечки в виде лобстера