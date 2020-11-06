СК: в Минске квартиру забросали «коктейлями Молотова», возбуждено уголовное дело

Источник материала: Onliner

По данным следствия, ночью 4 ноября неизвестные зашли в подъезд дома по улице Берута в Минске и подожгли входную дверь одной из квартир. После чего, выйдя на улицу, они забросили несколько бутылок с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры и скрылись с места происшествия. Находящийся в квартире 40-летний мужчина вызвал МЧС и начал тушить возгорание. В результате происшествия поврежден балкон квартиры и входная дверь.

Следователями совместно с экспертами ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему.

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержано пятеро минчан, с их участием планируется проведение следственных действий.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 («Особо злостное хулиганство») Уголовного кодекса Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства и мотивы совершения преступления, сообщил СК в своем Telegram-канале.



