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СК: в Минске квартиру забросали «коктейлями Молотова», возбуждено уголовное дело
Источник материала: Onliner
По данным следствия, ночью 4 ноября неизвестные зашли в подъезд дома по улице Берута в Минске и подожгли входную дверь одной из квартир. После чего, выйдя на улицу, они забросили несколько бутылок с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры и скрылись с места происшествия. Находящийся в квартире 40-летний мужчина вызвал МЧС и начал тушить возгорание. В результате происшествия поврежден балкон квартиры и входная дверь.
Следователями совместно с экспертами ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему.
По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержано пятеро минчан, с их участием планируется проведение следственных действий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 («Особо злостное хулиганство») Уголовного кодекса Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства и мотивы совершения преступления, сообщил СК в своем Telegram-канале.
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По данным следствия, ночью 4 ноября неизвестные зашли в подъезд дома по улице Берута в Минске и подожгли входную дверь одной из квартир. После чего, выйдя на улицу,...
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