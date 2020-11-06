В России начался выпуск Kia Rio X

Источник материала: Onliner

На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовало производство хетчбэка Kia Rio X, который после рестайлинга переименовали (раньше был X-Line). Об этом сообщил автомобильный портал Drom .

В конце 2017 года доля версии X-Line в структуре продаж Rio ожидалась на уровне 30%, а в этом году на «пятидверку» приходится уже 50% от всех проданных Rio. Учитывая серьезный дефицит хетчбэков В-класса на рынке, данная модель пользуется спросом. При небольших габаритах дорожный просвет у Rio X достигает 195 мм.





Как и предшественник, Kia Rio X будет доступен для нас с двумя бензиновыми моторами на выбор — объемом 1,4 или 1,6 л, их мощность составляет 100 и 123 л. с. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Привод — передний. Производство хетчбэка ведется по полному циклу, сборка каждой машины занимает около 15 часов, в этом процессе принимают участие 245 роботов.

Информация о дате старта продаж и ценах Kia Rio X будет опубликована в ближайшее время.



