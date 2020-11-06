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В России начался выпуск Kia Rio X

06.11.2020 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовало производство хетчбэка Kia Rio X, который после рестайлинга переименовали (раньше был X-Line). Об этом сообщил автомобильный портал Drom

В конце 2017 года доля версии X-Line в структуре продаж Rio ожидалась на уровне 30%, а в этом году на «пятидверку» приходится уже 50% от всех проданных Rio. Учитывая серьезный дефицит хетчбэков В-класса на рынке, данная модель пользуется спросом. При небольших габаритах дорожный просвет у Rio X достигает 195 мм.

В России начался выпуск Kia Rio X

Как и предшественник, Kia Rio X будет доступен для нас с двумя бензиновыми моторами на выбор — объемом 1,4 или 1,6 л, их мощность составляет 100 и 123 л. с. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Привод — передний. Производство хетчбэка ведется по полному циклу, сборка каждой машины занимает около 15 часов, в этом процессе принимают участие 245 роботов.

Информация о дате старта продаж и ценах Kia Rio X будет опубликована в ближайшее время.

В России начался выпуск Kia Rio X

Kia Sportage III SL, 2013 г.в., 142 000 км
синий, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
30 991 р.
11 850$ / 10 077€
Kia Mohave I, 2011 г.в., 331 000 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
35 307 р.
13 500$ / 11 480€
Kia Sportage III, 2013 г.в., 209 000 км
белый, внедорожник, бензин 2 л, механическая, передний привод
28 507 р.
10 900$ / 9269€
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На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовало производство хетчбэка Kia Rio X, который после рестайлинга переименовали (раньше был X-Line). Об этом сообщил автомобильный...
 
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