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Футуристический домик под холмом. Смотрите, какой необычный особняк построили в Подмосковье

06.11.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Подмосковье построили необычный футуристический дом — его текучий, плавный силуэт органично вписан в специально созданный рельеф. Особняк практически не заметен со стороны поселка, его стены и крыша представляют собой покрытый зеленью искусственный холм, пишет houses.ru.


Фото: Василий Хуртин

Здание построило архитектурное бюро Niko | Architect. «В основе проекта — связь окружающей среды с внутренней средой человека. Бионические формы гуманны по отношению к человеку, они органично вписываются в его восприятие и благоприятно влияют на эмоциональное состояние», — так авторы описывают свою концепцию.


Фото: Василий Хуртин

Свой проект авторы назвали «Дом в ландшафте». А начался он с того, что в одном из подмосковных поселков на совершенно обычном участке без каких-либо возвышенностей и тем более водоемов архитекторам предстояло создать не просто жилой объект, а среду, которая бы подчеркивала единство архитектурного замысла и природного окружения.


Фото: Василий Хуртин

Чтобы вся композиция смотрелась органично, надо было придумать ландшафт и максимально гармонично вписать в него дом. В результате получился футуристичный ансамбль с непредсказуемой на первый взгляд архитектоникой.


Фото: Василий Хуртин

Особняк практически не заметен со стороны поселка. Искусственный рельеф создан таким образом, что закрывает основной объем строения, поэтому оно производит впечатление большого, поросшего зеленью холма. К тому же кровлю его тоже озеленили и разбили на ней сад.


Фото: Василий Хуртин

Каркас постройки выполнен из бетона, материала, который помог сформировать ощущение скульптурности. Все коммуникации, в том числе и электрические провода, спрятали если не под землю, то в конструкцию самого здания, каркас которого выполнен из бетона и покрыт силиконовой штукатуркой.


Фото: Василий Хуртин

Для того чтобы граница между внешним и внутренним пространством стала еще менее условной, в доме уставлены панорамные моллированные (радиусные) безрамные окна. Дополнительно к ним в кровле спроектированы световые фонари, которые привносят в интерьер тонкую игру нюансов света и тени. К ним подведена вентиляция, которая обеспечивает приток свежего воздуха в помещения, а также предотвращает запотевание стекол.


Фото: Сергей Ананьев

Площадь дома — 300 кв. м. В нем есть гостиная, столовая, зона отдыха, три спальни и кабинет. Проект сделан так, что большую часть дня в доме естественное освещение. Утром — через «световые фонари» в искусственном холме, вечером — через панорамные окна.

Форма дома U-образная. Два его крыла образуют закрытый от посторонних взглядов внутренний двор, в который выходят окна всех основных комнат. Таким образом хозяевам обеспечена полная конфиденциальность. Во дворе перед площадкой, выложенной террасной доской из тика, находится искусственно созданный пруд и оборудован бассейн с переливом. На всей территории проложены прогулочные дорожки и установлена ландшафтная подсветка.

Дом органично выглядит не только снаружи, но и внутри, словно повторяя естественные изгибы холма. Такой плавности линий удалось достичь с помощью обычного бетона. Форма круга как символ равновесия использована в интерьере повсеместно. Один из ярких примеров — мягкая группа в зоне камина.


Фото: Сергей Ананьев

На первом этаже обустроены гостиная, кухня-столовая и лаунж-зона — единственное помещение, окна которого выходят на соседние дома, на втором — спальни и кабинет. Чтобы обеспечить полную темноту, в спальнях установлены раздвижные системы автоматических штор.


Фото: Сергей Ананьев

Фото: Сергей Ананьев

Фото: Сергей Ананьев

Однородность отделочных материалов фасада и внутренних стен только усиливает ощущение сопричастности с природой.


Фото: Сергей Ананьев

Стоит отметить, что проект заметило международное экспертное жюри — бионический дом стал лауреатом премии RUSSIAN PROJECT — 2019 в номинации «Архитектура. Загородный дом».

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В России построили особняк, большая часть которого спрятана под землей.
 
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