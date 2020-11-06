В Бобруйском районе BMW насмерть сбил пенсионерку

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в агрогородке Горбацевичи Бобруйского района. Об этом сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось вечером 5 ноября. Установлено, что 42-летний минчанин ехал на BMW X3 и сбил 71-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, от которых умерла на месте происшествия.

— Несмотря на темное время суток, световозвращающими элементами женщина обозначена не была, — добавили в ГАИ.