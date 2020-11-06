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В Бобруйском районе BMW насмерть сбил пенсионерку
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами автомобиля в агрогородке Горбацевичи Бобруйского района. Об этом
Происшествие случилось вечером 5 ноября. Установлено, что 42-летний минчанин ехал на BMW X3 и сбил 71-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы, от которых умерла на месте происшествия.
— Несмотря на темное время суток, световозвращающими элементами женщина обозначена не была, — добавили в ГАИ.
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Несмотря на темное время суток, световозвращающими элементами женщина обозначена не была.
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