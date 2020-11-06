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Как связана дестабилизация в Беларуси с Россией - видео

06.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Запад пытается проецировать происходящее в Беларуси на Россию, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

YouTube / Sputnik на русском
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Ничего нового, но и ничего хорошего - так оценивает ситуацию в Беларуси Нарышкин. "Технологии "цветных революций" известны давно и применялись за последние два-три десятка лет во многих и многих странах мира", комментирует он.

Свои оценки происходящему российские разведчики передают белорусским коллегам, отметил директор СВР. При этом "каких-то инноваций в Беларуси отмечено не было".

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