Как связана дестабилизация в Беларуси с Россией - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Запад пытается проецировать происходящее в Беларуси на Россию, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Ничего нового, но и ничего хорошего - так оценивает ситуацию в Беларуси Нарышкин. "Технологии "цветных революций" известны давно и применялись за последние два-три десятка лет во многих и многих странах мира", комментирует он.

Свои оценки происходящему российские разведчики передают белорусским коллегам, отметил директор СВР. При этом "каких-то инноваций в Беларуси отмечено не было".

Читайте также: