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Как связана дестабилизация в Беларуси с Россией - видео
06.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Запад пытается проецировать происходящее в Беларуси на Россию, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Ничего нового, но и ничего хорошего - так оценивает ситуацию в Беларуси Нарышкин. "Технологии "цветных революций" известны давно и применялись за последние два-три десятка лет во многих и многих странах мира", комментирует он.
Свои оценки происходящему российские разведчики передают белорусским коллегам, отметил директор СВР. При этом "каких-то инноваций в Беларуси отмечено не было".
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