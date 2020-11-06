ЗВР Беларуси в октябре выросли на два процента

Источник материала: Ежедневник

Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси на 1 ноября 2020 года составили 7,485 млрд долларов, сообщает Нацбанк.

С начала года ЗВР уменьшились на 20,3%, в октябре - выросли на 2,2%. В августе-сентябре происходило их снижение.

В Нацбанке объяснили рост ЗВР в прошлом месяце привлечением внешних ресурсов правительством и покупкой валюты на внутреннем рынке.

Центробанк также сообщил, на исполнение внешних обязательств страны в октябре было направлено 222 млн долларов, общий объем выплат по внешним долгам с начала года составил около 3,3 млрд долларов.