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ЗВР Беларуси в октябре выросли на два процента
06.11.2020 13:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси на 1 ноября 2020 года составили 7,485 млрд долларов, сообщает Нацбанк.
С начала года ЗВР уменьшились на 20,3%, в октябре - выросли на 2,2%. В августе-сентябре происходило их снижение.
В Нацбанке объяснили рост ЗВР в прошлом месяце привлечением внешних ресурсов правительством и покупкой валюты на внутреннем рынке.
Центробанк также сообщил, на исполнение внешних обязательств страны в октябре было направлено 222 млн долларов, общий объем выплат по внешним долгам с начала года составил около 3,3 млрд долларов.
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Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси на 1 ноября 2020 года составили 7,485 млрд долларов, сообщает Нацбанк.
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