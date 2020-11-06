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На новые станции минского метро обычных пассажиров пустят лишь 7 ноября, платить можно бесконтактно

06.11.2020 13:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Для обычных пассажиров новые станции метро заработают 7 ноября — спустя сутки после открытия их Александром Лукашенко. 6 ноября он заявил, что благодаря этому событию будничный день для него стал праздником.

На новые станции минского метро обычных пассажиров пустят лишь 7 ноября, платить можно бесконтактно

Сегодня народу можно лишь посмотреть на новые станции по фото и видео государственных каналов информации. Это метро «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Посещать их можно с 7 ноября с 12.30.

Тут можно оплатить проезд дистанционно: вестибюли этих станций оснастили турникетами с приемом банковских бесконтактных карт, смартфонов  и гаджетов.

Для оплаты проезда надо приложить платежное средство к валидатору на поверхности турникета и дождаться звукового сигнала. Со счета автоматически спишется сумма, равнозначная стоимости жетона — 70 копеек. Оплата занимает всего 0,3 секунды, передает БелаПАН.

У Лукашенко появился именной проездной на метро

«Банковскими картами и привязанными к ним устройствами сейчас оплачивается около 12% поездок в метро. В общей сложности за время эксплуатации сервиса в метро с его помощью рассчитались более 40 млн раз», — отметила Марина Осиповская, исполнительный директор БПС-Сбербанка, который реализует транспортный проект.

Лукашенко предложил провести метро на север Минска, где будет построен элитный «умный город», и в направлении Смолевичей

Сервис «открытый». Это значит, для расчетов можно использовать бесконтактные карты международных платежных систем — Visa, Mastercard и Белкарт с бесконтактным интерфейсом. Кроме того, для расчетов можно использовать смартфон и другие устройства с поддержкой NFC.

Изучить историю поездок и расходов можно в личном кабинете пассажира на сайте paybycard.by в разделе «Личный кабинет пассажира». Здесь можно ознакомиться с историей своих поездок, уточнить статус банковской карты в системе и получить электронный карт-чек о списаниях.

 
Теги: Минск
 
 
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Для обычных пассажиров новые станции метро заработают 7 ноября — спустя сутки после открытия их Александром Лукашенко.
 
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