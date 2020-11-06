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В Могилеве с 5 ноября введен масочный режим
Источник материала: Навiны
Могилевский горисполком дополнил комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на территории областного центра в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, утвержденный решением городского исполнительного комитета от 9 сентября 2020 года № 6-330.
Согласно решению от 4 ноября 2020 года № 8-86, с 5 ноября в Могилеве вводится масочный режим,
В частности, обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) на объектах (недвижимых и движимых) и в организациях всех форм собственности города:
В конце октября Минздрав принял постановление, согласно которому практически
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Могилевский горисполком дополнил комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на территории областного центра в период подъема...
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