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В Могилеве с 5 ноября введен масочный режим

06.11.2020 13:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Могилевский горисполком дополнил комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на территории областного центра в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, утвержденный решением городского исполнительного комитета от 9 сентября 2020 года № 6-330.

В Могилеве с 5 ноября введен масочный режим

Согласно решению от 4 ноября 2020 года № 8-86, с 5 ноября в Могилеве вводится масочный режим, собщает сайт местного исполкома.

В частности, обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) на объектах (недвижимых и движимых) и в организациях всех форм собственности города:

  1. магазины,
  2. торговые центры,
  3. объекты общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи),
  4. аптеки,
  5. учреждения здравоохранения,
  6. учреждения образования, социального обслуживания населения,
  7. спортивные объекты,
  8. административные здания,
  9. отделения банков, связи, почты,
  10. объекты бытового обслуживания,
  11. учреждения культуры,
  12. общественный транспорт (в том числе, маршрутные такси, такси)
  13. и прочие объекты, где затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

В конце октября Минздрав принял постановление, согласно которому практически везде в общественных пространствах обязательны СИЗ, социальная дистанция, обработка рук антисептиком как для работников, так и для посетителей.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевский горисполком дополнил комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на территории областного центра в период подъема...
 
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