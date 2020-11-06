МИД РБ: Беларусь не считает себя связанной рекомендациями ОБСЕ и вообще...

Источник материала: АФН

Белорусские власти в минувший четверг ответили на представленный ОБСЕ с применнем московского механизма.

В длинном спиче посла РБ в Австрии и постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ А.Дапкюнаса, который сегодня опубликовал МИД РБ, оказалось много букв об обиде властей, как сними справедливо обошлись в ОБСЕ, каким устаревшим и жестоким является собственно этот московский механизм, что в ОБСЕ никто не пытался услышать…

Но нет ни одного слова фальсифицированных результатах выборов, о насилии, зверствах и убийствах протестующих, как и том, что закон в этой стране совсем не живет с мая 2020 года.

«Правительство Беларуси считает, что его (доклада – ред.) содержание, выводы и рекомендации не основаны на достаточно подтверждённых фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и потому не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси. По этой причине белорусские власти не считают представленный … документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нём рекомендациями», - заявил Дапкюнас.

А еще в докладе помимо обид, раздражения, обвинений и наездов есть откровенная ложь.

«Сегодня власти Беларуси не скрывают и говорят об этом открыто, что ощущают угрозу серьёзного вмешательства извне во внутренние дела суверенной страны. В этих условиях власть попросту вынуждена идти на жёсткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране социально-экономической и внутриполитической стабильности и обеспечению национальной безопасности», - зачитал Дапкюнас.

Всем уже давно понятно, что никакого вмешательства как со стороны России, так и со стороны Запада на этих выборах не было по одной простой причине – ни одна из сторон, включая местный режим, ни разу не представлял себе подобного развития ситуации в стране.

Всем уже давно понятно, что Лукашенко не хочет уходить не потому, что якобы нет гарантий ему и его семье, а потому что он просто не хочет уходить, так не готов механизм транзита, при котором он останется у власти, даже не будучи президентом. И чтобы выиграть время он готов идти на любые жертвы, начиная действовать по принципу выжженной земли – если уж «любимая» не достанет мне, то она никому не достанется.

Внутриполитическая стабильность не обеспечивается методами и инструментами хунты Пиночета. Это и есть главная ошибка, которую допускает «национальное правительство» в Беларуси.