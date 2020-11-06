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Снайперы на крыше. Как Лукашенко открывал третью ветку метро

06.11.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Минске "торжественное" событие: так называемый президент спустился в подземку (впервые с 2011-го?), чтобы официально открыть третью ветку метро.

Церемония состоялась на станции «Ковальская Слобода» – около которой Лукашенко встречали с букетами и личной охраной. Людей было еще меньше, чем на его так называемой инаугурации. 


Кстати, во время открытия Лукашенко подарили подарок с намеком - бесплатный проездной. 

А для безопасности – ведь 80% беларусов все же "выбрали" этого человека – на зданиях неподалеку от мероприятия разместили снайперов. 


Напомним, в Минске открываются четыре новые станции метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Их строили пять лет. 

Для пассажиров новые станции метро откроются 7 ноября в 12:30.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске "торжественное" событие: так называемый президент спустился в подземку (впервые с 2011-го?), чтобы официально открыть третью ветку метро.
 
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