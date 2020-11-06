Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью главному пропагандисту Кремля Дмитрию Киселеву.





«Мы даем взгляд из так называемого западного угла — как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Беларуси, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам», — сказал он.





По мнению Нарышкина, особых инноваций в Беларуси замечено не было.





«Технологии цветных революций известны давно и применялись за последние два-три десятка лет во многих и многих странах мира», — добавил он.





Глава СВР отметил, что Запад пытается проецировать ситуацию в Беларуси на Россию. Вместе с тем, несмотря на отсутствие инноваций, он с настороженностью относится к происходящим событиям.





«Ничего хорошего, конечно, в этом нет. Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Беларуси, мы стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен», — добавил Нарышкин