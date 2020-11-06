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Нарышкин рассказал Киселеву о "братской" помощи Лукашенко

06.11.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская разведка передает беларусским властям "планы Запада по дестабилизации обстановки", а также делится оценкой ситуации в стране.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью главному пропагандисту Кремля Дмитрию Киселеву.

«Мы даем взгляд из так называемого западного угла — как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Беларуси, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам», — сказал он.

По мнению Нарышкина, особых инноваций в Беларуси замечено не было.

«Технологии цветных революций известны давно и применялись за последние два-три десятка лет во многих и многих странах мира», — добавил он.

Глава СВР отметил, что Запад пытается проецировать ситуацию в Беларуси на Россию. Вместе с тем, несмотря на отсутствие инноваций, он с настороженностью относится к происходящим событиям.

«Ничего хорошего, конечно, в этом нет. Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Беларуси, мы стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен», — добавил Нарышкин
 
 
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Российская разведка передает беларусским властям "планы Запада по дестабилизации обстановки", а также делится оценкой ситуации в стране.
 
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