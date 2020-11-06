ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Началось банкротство «Витрайкомхоза»

06.11.2020 14:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экономический суд Витебской области начал производство по делу об экономической несостоятельности УП ЖКХ «Витрайкомхоз», на предприятии трудятся более сотни работников.

Заявление о банкротстве подал сам должник, долги предприятия превысили 14,5 миллионов рублей. 13 октября Экономический суд Витебской области вынес постановление о возбуждении производства по делу.

Этим постановлением в отношении УП ЖКХ «Витрайкомхоз» защитный период до 11 декабря. В этот день должно состояться судебное заседание для разрешения вопроса об открытии в отношении должника конкурсного производства.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический суд Витебской области начал производство по делу об экономической несостоятельности УП ЖКХ «Витрайкомхоз», на предприятии трудятся более сотни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футуристический домик под холмом. Смотрите, какой необычный особняк построили в Подмосковье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика