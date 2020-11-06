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Минск ответил ОБСЕ: Мы ничего не должны

06.11.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти не считают себя связанными рекомендациями ОБСЕ, не признают документ юридическим заключением.



"Белорусские власти не считают представленный документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нём рекомендациями", - заявил посол Беларуси в Австрии Андрей Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 5 ноября. Текст его выступления размещен на сайте белорусского МИД в пятницу.

В минувший четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси. Государствам-участницам ОБСЕ рекомендовано не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии и настаивать на проведении новых выборов.

По словам Дапкюнаса, правительство Беларуси считает, что "содержание доклада, выводы и рекомендации не основаны на достаточно подтвёржденных фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и потому не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси". 

Белорусские власти "осудили попытки оказания политического и экономического давления на Республику Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ". Они также призвали провести ревизию "московского механизма", назвали его "устаревшим, неэффективным и неконсенсусным инструментом давления", который, по их мнению "способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению". 

Впрочем, иной реакции вряд ли кто ожидал. Они для разрешения ситуации используют свои методы - репрессии, аресты и тотальное запугивание белорусов. Видимо, считая именно их самыми современными.
 
 
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Белорусские власти не считают себя связанными рекомендациями ОБСЕ, не признают документ юридическим заключением.
 
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