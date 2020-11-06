Тратим 29 рублей на полную мощь! Тестируем самый дешевый телефон

Источник материала: Onliner Наверное, где-то глубинное правительство постановило: по воскресеньям гражданам нужно отдыхать от интернетов. А может, дело еще в чем-то. Как бы то ни было, но вот уже на протяжении нескольких месяцев белорусам по воскресеньям не нужны смартфоны. Более того, они даже могут оказать медвежью услугу. Поэтому я, начитавшись собственного гайда , задался целью и купил один из самых дешевых телефонов в мире. Каково это — пользоваться «звонилкой» стоимостью с продуктовый набор на день-два?

Выбирал просто: отсортировал телефоны по цене, поставил «галочку» в чекбоксе «Суперцена», чтобы точно задешево ухватить самый выгодный девайс. Вот он, третий по счету — TeXet TM-124. Выбрал именно этот телефон, потому что его продает больше магазинов, чем Inoi и BQ-Mobile.

На момент написания заметки телефон стоил совсем чуть-чуть больше $10! Возможно, еще несколько дней — и будет еще дешевле. Мобильник с цветным экраном, камерой, фонариком, даже с кнопками и картонной коробкой! Держу в руках это полноценное средство связи XXI века и не могу поверить, что еще лет двадцать назад за него просили бы $300—400. Невероятно, но напичканное технологиями чудо техники за 29 рублей действительно умеет звонить.

Коробка

Не удивлюсь, если на коробку и ее содержимое, не считая телефона, ушла пятая часть стоимости TeXet TM-124. Упаковка по объему побольше нынешних iPhone, а комплектация даже богаче. Наушников нет, зато в хрустящем пакете лежит зарядка с разъемом microUSB.





Также есть гарантийный талон (производитель заверяет, что телефон проработает как минимум год) и подробная инструкция. Это больше, чем ожидаешь от исправного, не «бэушного» телефона безо всяких нюансов вроде конфиската.





Вообще, было бы круто продавать телефон в блистере и только с гарантийным талоном (если бы это повлекло еще более существенное снижение цены).

Крепкий орешек

TeXet TM-124 сделан из… Неловко писать слово «недорогой»: ежу понятно, что ничего другого за 29 рублей нам не видать. Но да, пластик шершавый, как имитация кожзама в отделке «Запорожца». Зато крепкий, прочный и никаких отпечатков пальцев.





Крышка снимается дедовским способом — поддевается ногтем. Под ней есть место для батарейки, двух SIM-карт вроде бы формата micro (но я без проблем поставил обычную nanoSIM, аккуратно совместив контакты). Предусмотрен даже слот для карты памяти! На нее, кстати, завязана добрая половина функционала телефона, но об этом чуть ниже.





Экран диагональю 1,77 дюйма в древности мог считаться огромным. Цветной! Хоть цвета эти и можно заметить только под строго прямым углом. Разрешение — 128×160 пикселей. Нормальный дисплей, который показывает буквы, цифры и даже фотографии. Что еще надо?





Клавиатура шикарная: кнопки — из приятной на ощупь резины, которой могла бы позавидовать Nokia 3310. Сначала подумал, что краска, наверное, быстро сотрется. Но, кажется, на клавишах и не краска вовсе, а лазерная маркировка! Может, я и ошибаюсь, но факт в том, что надписи на кнопках не проявляют стремления к истиранию. Кроме того, у TM-124 на удивление шикарная белая подсветка кнопок — почти однородная, пусть и с очевидным ярким пятном по центру.

Хлопотное дельце

Представляю, каким непростым, даже хлопотным дельцем обернулось для производителя стремление напихать в телефон кучу функций и при этом оставить минимально возможную цену. Проблема в том, что в силу понятных причин в телефоне, по сути, нет памяти, поэтому многие функции завязаны на использовании карты памяти.











Например, есть целый раздел «Мультимедиа» с диктофоном, аудио- и видеоплеером (!), а также видеокамерой (!!!). Для всего этого добра нужна карта памяти. А для радио — наушники. Зато интернета совсем-совсем не нужно. Энергонезависимой памяти нет совсем, то есть если аккумулятор разрядится или вы вздумаете поменять «симку», то придется заново настраивать время и дату.

Для насущных потребностей производитель выделил 32 КБ. Проверено экспериментально: этого хватит на две фотографии с разрешением 128×160 пикселей. Можно шикануть и выбрать разрешение 240×320 точек — тогда можно сохранить один любимый снимок. Также на телефон можно записать 700 контактов и хранить 300 SMS. Но не забывайте, что под эти нужды можно и SIM-карту приспособить.















Что реально полезно из того, что есть в TeXet TM-124? Будильники в количестве пяти штук, календарь с возможностью добавления заметок и привязкой к будильнику, калькулятор и секундомер, который поможет вам бегать по утрам по полчаса. А поскольку на улице даже в воскресенье уже рано темнеет, то пригодится и фонарик, чтобы при пробежке во всю мощь подсвечивать себе дорогу.

Разъем microUSB позволяет заряжать телефон через любую зарядку, необязательно комплектную. К тому же девайс можно подключить к компьютеру, который определит его как флешку на 32 КБ. Именно так я без особых проблем и усилий выковырял из недр памяти устройства обе поместившиеся в нем фотографии.

Как ощущения?

В целом норм. Внизу телефона что-то дребезжит, но это наверняка крышка слота для карты памяти. Сверху при постукивании ощущается какая-то странная пружинистость, но это точно не оптическая стабилизация камеры. Прикрывающий экран пластик моментально царапается. Но давайте начистоту: для наших целей этому телефону экран вообще не нужен.





Что же касается клавиатуры, то скажу еще раз: кнопки очень удобные и приятные. Повесил на цифровые клавиши быстрый набор нескольких номеров — и забыл про экран. На пятипозиционную кнопку управления, кстати, тоже можно назначить разные действия — например, вызов списка заготовленных профилей.

Кстати о профилях. Не понравилось, что при входящем звонке нельзя включить одновременно мелодию и вибросигнал. Нужно либо выбрать что-то одно из них, либо звук и вибрация будут чередоваться. Вибро не очень сильное, а звук не слишком громкий. Впрочем, достаточно поставить противную мелодию-пищалку, и вы ее услышите.

Проверено: в местах внезапного массового скопления людей звонок слышишь в двух случаях из трех. Динамик и микрофон не выдающиеся, но в толпе достаточно заткнуть второе ухо, чтобы расслышать 80,1% речи собеседника. Если говорить громко и отчетливо, то вас будет слышно хорошо (причем не только по телефону).





В общем, TeXet TM-124 реально можно использовать как средство связи. Сначала насторожили оба отзыва о модели в нашем каталоге. Там, скорее всего, речь идет о браке. У меня вот уже две недели никаких претензий к аппарату нет. В конце концов, нет Telegram и фотографий — нет половины проблем.

Весь текст выше, по сути, лишний. TeXet TM-124 умеет звонить и принимать вызовы — это самое главное и удивительное в устройстве за копейки. Второе по важности — в случае встречи с незнакомцами, если бегать на полную мощь пока не выходит, расстаться с телефоном будет совершенно не жалко. А через 14 суток можно купить такой же воскресный источник связи.

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