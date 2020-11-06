В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит

Источник материала: Onliner

В микрорайоне Михалово сегодня открылся новый детский сад на 190 мест. Его построили за 11 месяцев. Что из этого вышло, смотрите в фоторепортаже Onliner.

В здании сочного желтого цвета умещаются бассейн, музыкальный и физкультурный залы, компьютерно-игровая комната, помещения для дополнительных занятий.





















Есть кабинеты для специалистов, административно-хозяйственный, медицинский и пищевой блоки, прачечная. А еще в детском саду предусмотрена автономная система очистки питьевой воды.

























В саду имеется спортивная площадка и место для обучения воспитанников правилам дорожного движения. Есть уголок и для занятий по пожарной безопасности.



















