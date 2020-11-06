ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит

06.11.2020 14:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В микрорайоне Михалово сегодня открылся новый детский сад на 190 мест. Его построили за 11 месяцев. Что из этого вышло, смотрите в фоторепортаже Onliner.

В здании сочного желтого цвета умещаются бассейн, музыкальный и физкультурный залы, компьютерно-игровая комната, помещения для дополнительных занятий.

В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит

Есть кабинеты для специалистов, административно-хозяйственный, медицинский и пищевой блоки, прачечная. А еще в детском саду предусмотрена автономная система очистки питьевой воды.

В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит

В саду имеется спортивная площадка и место для обучения воспитанников правилам дорожного движения. Есть уголок и для занятий по пожарной безопасности.

В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В микрорайоне Михалово сегодня открылся новый детский сад на 190 мест. Его построили за 11 месяцев. Что из этого вышло, смотрите в фоторепортаже Onliner.Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
На новые станции минского метро обычных пассажиров пустят лишь 7 ноября, платить можно бесконтактно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика