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В Михалово появился новый детский сад. И вот как он выглядит
Источник материала: Onliner
В микрорайоне Михалово сегодня открылся новый детский сад на 190 мест. Его построили за 11 месяцев. Что из этого вышло, смотрите в фоторепортаже Onliner.
В здании сочного желтого цвета умещаются бассейн, музыкальный и физкультурный залы, компьютерно-игровая комната, помещения для дополнительных занятий.
Есть кабинеты для специалистов, административно-хозяйственный, медицинский и пищевой блоки, прачечная. А еще в детском саду предусмотрена автономная система очистки питьевой воды.
В саду имеется спортивная площадка и место для обучения воспитанников правилам дорожного движения. Есть уголок и для занятий по пожарной безопасности.
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В микрорайоне Михалово сегодня открылся новый детский сад на 190 мест. Его построили за 11 месяцев. Что из этого вышло, смотрите в фоторепортаже Onliner.Читать далее…
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