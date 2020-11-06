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Беларусбанк возобновил прием заявок на субсидируемые кредиты по домам 2021 года

06.11.2020 14:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Дополнительно обращаем внимание наших клиентов, что условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом № 240 сохраняются неизменными – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3%», - сказано в сообщении на сайте банка.

До этого, в октябре, Беларусбанк возобновил прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов с использованием субсидии по указу №240 по объектам жилищного строительства, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 году.

Как сообщалось ранее, Беларусбанк в первой половине сентября временно приостановил прием новых заявок на выдачу таких субсидируемых кредитов в рамках указа №240.

Источник: Myfin.by
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Беларусбанк с 6 ноября возобновил прием заявок на кредиты с использованием субсидии в рамках указа президента 240 не только по объектам, подлежащим вводу в...
 
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