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Беларусбанк возобновил прием заявок на субсидируемые кредиты по домам 2021 года
Источник материала: Myfin
«Дополнительно обращаем внимание наших клиентов, что условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом № 240 сохраняются неизменными –
До этого, в октябре, Беларусбанк
Как
Источник: Myfin.by
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Беларусбанк с 6 ноября возобновил прием заявок на кредиты с использованием субсидии в рамках указа президента 240 не только по объектам, подлежащим вводу в...
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