Беларусбанк возобновил прием заявок на субсидируемые кредиты по домам 2021 года

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«Дополнительно обращаем внимание наших клиентов, что условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом № 240 сохраняются неизменными – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3%», - сказано в сообщении на сайте банка.



До этого, в октябре, Беларусбанк возобновил прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов с использованием субсидии по указу №240 по объектам жилищного строительства, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 году.

