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Xiaomi перевыпустит «народные» Redmi Note 9. Чего от них ожидать

06.11.2020 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу обновленных «народных» смартфонов серии Redmi Note 9. Об этом сообщает Gizmochina.


Выйдут ли устройства на глобальном рынке, пока не ясно. Указывается лишь, что их появления точно можно ждать в Китае. Причем там устройства назовут именно Redmi Note 9 — на территории страны смартфонов с таким названием пока не появлялось — хотя речь идет о совершенно новых девайсах. То есть, если они и доберутся до наших рынков, то называть будут иначе.

Redmi Note 9 5G (M2007J22C) оснастят экраном на 6,53 дюйма с IPS-панелью (Full HD+) и отверстием в левом углу для фронтальной камеры (13 Мп). Емкость батареи составит 4900 мАч, не откажутся и от проводной 22,5-ваттной зарядки. Процессором выступит MediaTek Dimensity 800U. Оперативной памяти — от 4 до 8 ГБ, постоянной — от 64 до 256 ГБ. Основная камера будет включать несколько модулей, разрешение главного — 48 Мп. Исходя из названия понятно, что в активе окажется и поддержка работы в 5G-сетях.

Redmi Note 9 Pro 5G — более технически совершенная модель с экраном на 6,67 дюйма, IPS-матрицей и разрешением Full HD+. Скорее всего, панель сможет работать на частоте в 120 Гц. А еще обещают 33-ваттную зарядку батареи объемом в 4720 мАч. Процессором выступит Qualcomm Snapdragon 750G. Оперативной памяти — от 6 до 12 ГБ, постоянной — от 64 до 256 ГБ. Основная камера якобы получит фотомодуль на 108 Мп. И, опять же, смартфон обзаведется модулем для работы 5G-сетей.

Оба смартфона получат операционную систему Android 10, боковой сканер отпечатков пальцев, а также возможность установки карт памяти microSD. Девайсы станут доступны в нескольких цветах корпуса: черном, красном, синем, розовом, белом, зеленом, пурпурном и сером. О ценах пока не сообщается.

Ниже — цены нынешних Redmi Note 9:

 
 
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Выйдут ли устройства на глобальном рынке, пока не ясно. Указывается лишь, что их появления точно можно ждать в Китае.
 
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