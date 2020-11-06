Среди задержанных в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн

Среди задержанных сегодня в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн, сообщает этот интернет-ресурс.





6 ноября в Минске планировался женский марш в поддержку Нины Багинской, у которой накануне силовики провели обыск. Демонстрация планировалась от улицы Пулихова до улицы Якуба Коласа, где живет Багинская, но силовики не дали участницам акции собраться, передает БелаПАН .

К моменту начала марша на Пулихова, в районе стадиона «Динамо», и в прилегающих дворах собралось много силовиков. Они подходили к небольшим группам женщин, после короткого разговора задерживали нескольких и уводили в микроавтобусы . Задержано как минимум десять человек.

5 ноября около 19 часов в квартиру 73-летней Багинской ворвались люди без опознавательных знаков и заявили, что должны провести там следственный эксперимент. Дело якобы связано с внучкой Багинской, которая живет вместе с ней. Соседи рассказали, что Багинская вызвала на неизвестных людей милицию. Вскоре после милиции в квартиру поднялись около 10 людей в черном. Были задержаны люди и соседи, собравшиеся у дома Нины Багинской в знак солидарности.

Нина Багинская — демократический активист, участвует в протестных акциях с 1988 года. После президентских выборов 9 августа 2020 года стала одним из символов белорусского протеста. Багинскую неоднократно задерживали во время уличных акций, в том числе на женских маршах этого года, и отбирали у нее бело-красно-белый флаг.

Происходящее осудила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Нину Багинскую по праву называют матерью белорусского протеста. И когда ОМОН врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного белоруса, — говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале политика. — Я общалась с Ниной, и знаю, насколько это храбрая женщина и с каким достоинством она в одиночку может противостоять даже людям в балаклавах. Я верю, что ей хватит силы выдержать это давление. Но также я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест белорусов, сегодня вы допустили огромную ошибку».