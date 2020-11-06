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Среди задержанных в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн
Источник материала: Навiны
Среди задержанных сегодня в центре Минска женщин — журналистка
6 ноября в Минске планировался женский марш в поддержку Нины Багинской, у которой накануне силовики провели обыск. Демонстрация планировалась от улицы Пулихова до улицы Якуба Коласа, где живет Багинская, но силовики не дали участницам акции собраться, передает
К моменту начала марша на Пулихова, в районе стадиона «Динамо», и в прилегающих дворах собралось много силовиков. Они подходили к небольшим группам женщин, после короткого разговора
5 ноября около 19 часов
Нина Багинская — демократический активист, участвует в протестных акциях с 1988 года. После президентских выборов 9 августа 2020 года стала одним из символов белорусского протеста. Багинскую неоднократно задерживали во время уличных акций, в том числе на женских маршах этого года, и отбирали у нее бело-красно-белый флаг.
Происходящее осудила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
«Нину Багинскую по праву называют матерью белорусского протеста. И когда ОМОН врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного белоруса, — говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале политика. — Я общалась с Ниной, и знаю, насколько это храбрая женщина и с каким достоинством она в одиночку может противостоять даже людям в балаклавах. Я верю, что ей хватит силы выдержать это давление. Но также я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест белорусов, сегодня вы допустили огромную ошибку».
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Среди задержанных сегодня в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн, сообщает этот интернет-ресурс.
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