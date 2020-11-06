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Лукашенко нагнетает: «Люди требуют от меня навести порядок»

06.11.2020 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 6 ноября на открытии четырех станций третий линии Минского метрополитена заявил, что люди требуют от него навести порядок.

Лукашенко нагнетает: «Люди требуют от меня навести порядок»

Он подчеркнул, что «абсолютное большинство людей в стране — трудолюбивые и порядочные, как и те, кто строил новые станции», передает БелаПАН.

«Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте: перемены — это серьезная ломка. Вопрос только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная спокойная», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Сегодняшний запуск первой очереди новой линии метро — показатель нашей социальной и политической устойчивости, — сказал Лукашенко. — В это время такие государства как мы подобных объектов не создают».

«Когда-то, десяток лет назад, я требовал от метростроевцев, чтобы мы под землей не создавали музеи, это очень дорого. Мы и так платим по 80 млн долларов за каждый километр проходки, если взять в целом с отделкой. Поэтому музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы», — сказал Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко 6 ноября на открытии четырех станций третий линии Минского метрополитена заявил, что люди требуют от него навести порядок.
 
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