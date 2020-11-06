На забастовщиков с БМЗ завели уголовку «за массовые беспорядки»

2 ноября на четверых работников БМЗ и «других неизвестных лиц» завели уголовные дела по статье 342 УК Беларуси «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».





В вину вменяется забастовка 17 августа. Тогда работники БМЗ попытались организовать страйк, остановили на время работу всех трех доменных печей, передает Радио Свобода .

Диалога с руководством не вышло. Рабочие скандировали «Забастовка!». Администрация завода сказала, что не запрещает бастовать, но необходимо собрать подписи. Собирая подписи по цехам, работники перегородили дорогу транспорту с металлоломом, остановив работу трех доменныхз печей.

Власть заявила, что потери от этого составили 1,5 миллиона рублей.