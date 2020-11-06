 Марии Колесниковой отказано в изменении меры пресечения с заключения под стражу на залог

Защита Марии Колесниковой получила отказ в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения с заключения под стражу на выход под залог, сообщила БелаПАН адвокат Людмила Казак.





По ее словам, такой ответ от следствия был получен 4 ноября. Казак отметила, что защита до этого дважды безрезультатно ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест и под поручительство.

Адвокат напомнила, что 8 ноября истекает двухмесячный срок заключения Колесниковой под стражу. «Сейчас мы ждем, какое будет принято решение. Надеюсь, после обеда получим ответ», — сказала она.

Последние две недели камера, в которой содержится Мария, находится на карантине по COVID-19. «У Марии был взят анализ, поскольку она является контактом первого уровня, но информации о результате теста все еще нет. Мне только сообщают, что вроде как у нее все хорошо, она не заразилась. Но снимут ли карантин и когда, неизвестно», — рассказала Казак.

Также она сообщила, что для Колесниковой ищут дополнительного адвоката, поскольку один из ее защитников Александр Пыльченко в середине октября был лишен лицензии.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова находится под стражей с 8 сентября. 16 сентября Следственный комитет сообщил, что ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и интернета). Дело было возбуждено ранее по факту создания КС, сформированного по инициативе Светланы Тихановской. Колесниковой грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

Белорусские правозащитники признали Марию Колесникову политзаключенной.