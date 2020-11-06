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«Невозможно без насилия»: МВД пришло поговорить с протестующими студентами, а те стали уходить со встречи

06.11.2020 14:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На «диалог» с протестующими студентами МГЛУ приехали представители МВД — первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич и пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова. Беседа, целью которой являлось убедить «мятежников» прекратить участвовать в протестах, не возымела эффекта: учащиеся начали самовольно покидать встречу. Далее приводим цитаты Казакевича (по телеграм-каналам «Студэцкая думка» и «МГЛУ за свободу»).

О выборах президента Беларуси: «Я сознательно уйду от ответа, насколько выборы были прозрачными или наоборот. Выборы прошли. И глава государства избран и, поверьте мне, выбран законно. <...> После выборов у нас началась уличная война. И невозможно прекратить массовые беспорядки без насилия».

Об Окрестина: «Ни один факт изнасилования женщин не был доказан». Также Казакевич показал заготовленное видео, назвав женщину, которая рассказала об изнасиловании, «профессиональной проституткой».

О гибели мирного демонстранта Александра Тарайковского: «Я не буду говорить о его личности, хотя и знаю много. Смерть — это всегда трагедия. Неэтично комментировать это, запомните, и через пару лет вы меня поймёте. В данный момент следствием проводятся экспертизы, чтобы установить произошедшее. Наберитесь терпения, мы всё узнаем в скором будущем».

О проекте «Нехта»: «Мы про себя его называем Генералом Некстой. Вам не кажется, что такими призывами нами пытаются руководить извне?»

Об изнасиловании мужчин: «Согласно законодательству РБ, мужчину нельзя изнасиловать».

О студенческом движении: «Мы всегда опасаемся того, что не просто протестная активность, а радикализация этой активности перекинется на студентов. <...> Идею протеста в ваше сознание превносят. Вы должны сами понимать, что есть законные методы выражения своего несогласия. <...> Вместо того, чтобы злиться на власть, можно было создать независимый союз студентов, например, независимый профсоюз. Если не хотите его создавать в универе, приходите в МВД. Мы вам поможем».

О задержании студентов МГЛУ 4 сентября: «БЧБ-флаги были? Были. Транспаранты были? Были. Значит, у вас в университете проводилось несанкционированное мероприятие. Сотрудники милиции предупреждали собравшихся и применили все законные способы для восстановления нарушенного порядка».

Обложка: «Свобода».

 
 
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На «диалог» с протестующими студентами МГЛУ приехали представители МВД — первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич и пресс-секретарь министерства Ольга...
 
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