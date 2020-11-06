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В Жлобине на четырех сотрудников БМЗ, которые устроили забастовку, завели уголовное дело. Им грозит до трёх лет

06.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жлобине возбудили уголовное дело на четырех сотрудников БМЗ, которые устраивали забастовку в августе. Их обвиняют в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Наказание по этой статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.

В Жлобине на четырех сотрудников БМЗ, которые устроили забастовку, завели уголовное дело. Им грозит до трёх лет
Около 400 рабочих БМЗ 17 августа предупредили о забастовке. Тогда было решено организовать стачку, не идя в разрез трудовому кодексу страны, для чего необходимо было собрать минимум 50% подписей коллектива. Так как администрация завода не согласилась с условиями, рабочие начали действовать самостоятельно: около 12.00 они пошли по цехам и начали останавливать транспорт. Вскоре сотрудники БМЗ сообщили, что им удалось приостановить работу трех печей. Сбор подписей за законную забастовку продолжился. Уже в 17.00 металлурги освободили дорогу технологическому транспорту, тем самым дав возможность подвезти сырье к печам и вновь их разжечь.

6 ноября стало известно, что на четверых работников БМЗ завели уголовное дело за события 17 августа. Постановление об этом опубликовала Радио Свобода. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций. Следственный комитет оценил убытки завода от действий рабочих в 1088 рублей 29 копеек. Следователь по особо важным делам управления УСК по Гомельской области Д.О. Азявчиков постановил, что их действия являются преступлением.
 
 
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В Жлобине возбудили уголовное дело на четырех сотрудников БМЗ, которые устраивали забастовку в августе. Их обвиняют в «организации и подготовке действий, грубо...
 
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