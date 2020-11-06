Топ-10 дизайнерских решений, которые помогут сэкономить пространство в доме

Источник материала: Onliner

Дополнительное пространство в квартире никогда не бывает лишним. А для небольших жилых площадей вопрос дефицита квадратных метров стоит особенно остро. Дизайнеры и изобретатели пытаются найти какие-то интересные, функциональные решения, позволяющие упростить нашу повседневную жизнь. Оптимизация пространства с помощью «умной» мебели и конструкций — это оптимальный подход к созданию удобного жилища. Architime.ru сделали подборку идей, помогающих сэкономить пространство в маленьких квартирах.

Bloomframe

Если вы мечтаете о собственном балконе, а планировкой квартиры он не предусмотрен, можно обратить внимание на Bloomframe — удивительное окно-трансформер, которое нажатием всего лишь одной кнопки превращается в балкон. Проект принадлежит архитектурному бюро из Нидерландов Hofman Dujardin. Конструкция представляет собой раму, которая встраивается в проем с окном. Когда механизм приводится в действие, плоская поверхность раскладывается, превращаясь в самый настоящий балкон. Несмотря на то, что обе части окна изготовлены из стекла, такой балкон очень прочный и легко выдерживает вес нескольких человек. Для людей, которые боятся высоты и не хотят стоять хоть и на укрепленном, но все же стекле, предусмотрена версия с металлическим полом.





Преимуществом Bloomframe является то, что он не портит фасад здания и добавляет пару дополнительных квадратных метров площади. Трансформация окна в балкон занимает меньше минуты. Производитель предлагает несколько размеров: высота единая — 240 см, а ширина варьируется от 170 до 300 см.

Первое подобное окно было установлено в июле 2017 года в многоквартирном доме Амстердама, реализацией идеи занималась французская фабрика Kawneer France.

Eclettica

Итальянские специалисты разработали спиральную лестницу Eclettica, идеальную для крохотных домов и квартир лофт-формата. Она значительно расширяет полезное пространство и создает возможности хранения. Каждая ступенька лестницы представляет собой отделение с выдвижным ящиком, внутри которого можно разместить самые разнообразные вещи. Производитель предлагает множество вариантов модулей — выдвижной ящик может быть заменен на книжные полки, держатели для вина, полки для обуви.





Когда лестницей не пользуются, ее можно сложить и сделать максимально незаметной — всего одним нажатием кнопки.

CubrickAtCW

Этот шкаф вы будете открывать и закрывать бесконечное множество раз. Его превращение в этажерку с открытыми полочками просто завораживает. Шкафчик называется Cubrick, создали его в компании Yard Sale Project. Секрет заключается в механизме поворота кубиков-полок. В одном положении его содержимое скрыто от глаз, а в другом — вещи на полках будут выставлены на всеобщее обозрение.





Усилий для поворота полок прилагать не нужно, они легко сдвигаются простым движением руки. Конфигурация Cubrick может включать 12, 16 или 20 кубиков. Дополнительное место для шкафа в открытом состоянии не требуется, разве что несколько сантиметров в момент поворота механизма. Хранить в нем можно все: от коллекции вин до обуви.

Pocket Closet

Pocket Closet — мечта любого человека, который хочет иметь собственную гардеробную. Понятно, что дополнительную комнату пристроить не удастся, но с помощью этой системы можно использовать ограниченное пространство жилища максимально эффективно. Pocket Closet — это шкаф, состоящий из двух частей, одна из которых подвижная. Таким образом, когда шкаф не нужен, он почти не занимает места, когда же он открыт, его внутреннее пространство становится гардеробной.





С внешней стороны подвижная часть также очень функциональна — есть место для размещения телевизора, небольших полок и складного стола, который можно использовать как обеденный или рабочий. Управление осуществляется с помощью приложения на смартфоне или кнопок. Шкаф можно подключить к системе «умного дома» и управлять голосом.

Rising Furniture

Идея создать кресло, способное трансформироваться в плоскую поверхность, принадлежит дизайнеру из Нидерландов Роберту ван Эмбриксу. В основе изделия лежит каркас из решетки тонких брусьев, на удивление прочный и удобный. В дальнейшем концепция была использована для создания стола Rising Table, табурета Rising Stool и кофейного столика Rising Side Table, также собирающихся в плоские деревянные поверхности.









«Умная кухня» от Hettich

Основа концепции «умной кухни» — это деление кухни на пять функциональных зон. Первая — зона хранения продуктов, вторая — приготовление еды, далее — хранение кастрюль и сковород, бытовой химии и мусора, в завершение — посуда и столовые приборы. В зависимости от размера кухни каждая зона может занимать больше или меньше места. Кухня, спланированная по этому принципу, предоставит все преимущества: минимальные расстояния, эффективность работы, продуманные системы для хранения.





Sobro

Группа изобретателей создала журнальный столик Sobro, который может определить образ мебели будущего. В стол интегрирован холодильник для напитков, USB-порты для зарядки гаджетов и Bluetooth-колонка. Кроме того, стол оборудован LED и сенсорной панелью, эмулирующей пульт управления телевизором и прочей бытовой техникой в доме. Таким образом, все, что нужно для приема гостей и отдыха перед экраном телевизора, собрано в одном небольшом столе и всегда находится под рукой.





Мебель LG Lesmo

Производитель LG Lesmo базируется в Италии, и в его ассортименте можно найти самые разнообразные варианты изделий — от обеденных столов до стульев. У столов, представленных в видео, есть прекрасное свойство — они могут трансформироваться в длинные обеденные столы длиной до 385 см из совсем крошечных столиков. Картины на стене являются модулями столешницы.





Expand furniture

Вы могли себе представить, что мебель может быть настолько гибкой? Скамья складывается как аккордеон и способна выдерживать сотни килограммов веса. Она способна раскладываться из толщины в 15 см до нескольких метров. Мебель сделана из переработанного картона и существенно экономит пространство в доме.





Мобильные террасы

Мобильная терраса — это прекрасная альтернатива традиционным стационарным павильонам. Она способна защитить бассейн от попадания мусора, воздействия солнечных лучей, сокращает траты на средства очистки, минимизирует испарение. И, конечно же, она выполняет свою основную функцию — отдых и безопасные игры детей и домашних питомцев.



