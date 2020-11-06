19 чеченцев нелегально пришли в Литву из Беларуси и попросили убежища

Источник материала: Onliner

Литовские пограничники докладывают : 4 ноября в лесу недалеко от белорусской границы задержали 19 «подозрительных лиц», прибывших из нашей страны. Документов у людей нет, просят убежища. Как прошли два кордона — выясняется.

Нелегалы, когда их обнаружили пограничники, находились на территории Шальчининкского района (граничит с нашим Вороновским). Группа состояла из пяти мужчин, четырех женщин и, по предварительным данным, десяти несовершеннолетних. Люди представились гражданами России чеченского происхождения.

По информации погранслужбы, иностранцы прибыли в Литву, нелегально перейдя ручей, который проходит вдоль литовско-белорусской границы. Мигранты говорят, что собирались идти вглубь страны, но были остановлены в 500 метрах от границы.

На этот момент иностранцы подали заявления о предоставлении временного убежища в Литве. Временно они размещены в специальном центре, где пройдут проверку на COVID-19. Департамент миграции рассматривает заявления о предоставлении убежища.