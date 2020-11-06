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19 чеченцев нелегально пришли в Литву из Беларуси и попросили убежища
Источник материала: Onliner
Литовские пограничники
Нелегалы, когда их обнаружили пограничники, находились на территории Шальчининкского района (граничит с нашим Вороновским). Группа состояла из пяти мужчин, четырех женщин и, по предварительным данным, десяти несовершеннолетних. Люди представились гражданами России чеченского происхождения.
По информации погранслужбы, иностранцы прибыли в Литву, нелегально перейдя ручей, который проходит вдоль литовско-белорусской границы. Мигранты говорят, что собирались идти вглубь страны, но были остановлены в 500 метрах от границы.
На этот момент иностранцы подали заявления о предоставлении временного убежища в Литве. Временно они размещены в специальном центре, где пройдут проверку на COVID-19. Департамент миграции рассматривает заявления о предоставлении убежища.
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