BMW вывела на рынок круизер R18. В Минске мотоцикл стоит от 74 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

Компания BMW Motorrad снова пытается зайти в сегмент круизеров, где правят бал американцы и японцы. Под конец сезона 2020 баварцы выкатили свою главную новинку года — тяжеленный BMW R18, который должен привлечь брутальных мужчин с аккуратно постриженными бородами и вьющимися усами. Первый экземпляр 1,8-литрового круизера приехал к дилеру в Минск. Держите фотоотчет с презентации!

Фанаты мотоциклов BMW должны помнить, что немцы однажды уже пытались зайти в сегмент круизеров, но составить конкуренцию «Харлеям» им тогда не удалось. В 1997 году на рынок вышел BMW R1200C, который ни одной деталью не напоминал круизер. Новенький BMW R18 тоже не копирует модели из Милуоки. У баварского мотопроизводителя слишком богатая своя история, чтобы подражать американцам, даже если речь идет о круизерах. В основу стилистики нового байка BMW Motorrad легли идеи мотоциклов BMW R5 и R51, вышедших на рынок еще в 1930-х годах. Любопытно, что тогда эти мотоциклы назывались спортбайками.





R18 построен вокруг огромного двухцилиндрового двигателя Big Boxer. Как понятно из названия модели (R), мотор имеет оппозитное расположение цилиндров. Такие двигатели баварцы делают уже почти век — с 1923 года. Новый мотор объемом 1802 куб. см стал самым большим «оппозитником» в истории BMW Motorrad. Движок разрабатывали пять лет, и до R18 он использовался только для эксклюзивных кастом-проектов.





Весит двигатель 110 кг. Примерно столько весили малокубаторные мотоциклы BMW в 1930-х. Мощность «двойки» — 91 л. с., крутящий момент — 157 Н·м. Причем 90% тяги доступно уже на 2 тысячах оборотов в минуту. В городе можно включить третью передачу и забыть про левую ногу.













У нового байка штанговый привод клапанов и главная передача с открытым карданом. Это тоже отсылка к классическим «двухколесникам» из Мюнхена. Традиционное для «воздушных» оппозитов BMW сухое однодисковое сцепление оснащается механизмом самоусиления и проскальзывания, что снижает нагрузку на левую руку водителя и повышает стабильность мотоцикла при переключении передач «вниз». В опциях BMW R18 есть задний ход. Для 345-килограммового круизера это не лишняя система.





Все навесное оборудование размещено на дуплексной раме, выполненной из стальных труб. В BMW R18 почти нет пластиковых деталей. Это настоящий «железный» байк с кучей хрома и исторических «пасхалок». Инженеры BMW решили отказаться от электронных регулировочных опций. Как и в классическом BMW R5, перья телескопической вилки нового круизера закрыты аутентичными кожухами. Диаметр пера вилки составляет аж 49 мм, а ход подвески — 120 мм спереди и 90 мм сзади.





Тормозная система BMW R18 традиционной для BMW конструкции: два дисковых тормозных механизма спереди и один сзади в сочетании с четырехпоршневыми фиксированными суппортами. В соответствии с философией BMW Motorrad, новый BMW R18 имеет так называемые «средние подножки». В переводе на человеческий язык это значит, что вы не сможете «по-чопперному» сесть, вытянув ноги далеко вперед. Посадка на R18 классическая. Это, к слову, может не понравиться любителям «трушных» Harley-Davidson. Зато как красиво немцы назвали режимы езды BMW R18: Rock, Roll и Rain. Как и все другие мотоциклы BMW, новинка уже в базе оснащена ABS.





Линейка аксессуаров BMW Motorrad предлагает большой выбор вариантов индивидуализации, с помощью которых можно адаптировать R18 к личным вкусам и предпочтениям. Всего будет около 3 тысяч (!) аксессуаров для данной модели.





В Минске стоимость модели BMW R18 в базовой комплектации составляет 74 256 белорусских рублей. Но на фотографиях — более дорогая версия First Edition. Ее можно отличить по белым полоскам на баке. Они нарисованы вручную.























