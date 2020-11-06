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Приорбанк закрывает ряд отделений в Минске из-за второй волны COVID-19
Источник материала: Myfin
Так, с 9 ноября по 31 декабря 2020 года будут закрыты следующие отделения Приорбанка в Минске:
Также в УРМ 111/1 (ул. Макаёнка, 23) не будет работать касса.
В банке напомнили, что для совершения операций можно воспользоваться интернет-банком для физических лиц и для бизнеса Prior Online, а также клиент-банком. Также можно обратиться в любое другое отделение Приорбанка.
Получить консультацию можно по телефонам контакт-центра: (017) 289 90 90 (для физических лиц), (017) 308 80 80 (для юридических лиц), а также через виртуального помощника на сайте либо на официальных страницах Приорбанка в социальных сетях.
Источник: Myfin.by
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