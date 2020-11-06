Приорбанк закрывает ряд отделений в Минске из-за второй волны COVID-19

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Так, с 9 ноября по 31 декабря 2020 года будут закрыты следующие отделения Приорбанка в Минске:



УРМ 114/1 (Партизанский пр-т, 107);

УРМ 115/1 (ул. Белинского, 23);

УРМ 115/2 (ул. Сурганова, 41);

УРМ 119/2 (ул. Казинца, 92/1).

Также в УРМ 111/1 (ул. Макаёнка, 23) не будет работать касса.

В банке напомнили, что для совершения операций можно воспользоваться интернет-банком для физических лиц и для бизнеса Prior Online, а также клиент-банком. Также можно обратиться в любое другое отделение Приорбанка.

Получить консультацию можно по телефонам контакт-центра: (017) 289 90 90 (для физических лиц), (017) 308 80 80 (для юридических лиц), а также через виртуального помощника на сайте либо на официальных страницах Приорбанка в социальных сетях.