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Контрабандные сигареты нашли таможенники Украины в фуре из Беларуси – видео

06.11.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Короба с сигаретами были обнаружены утром в пятницу 6 ноября во время авто регистрации на контрольно-пропускном пункте "Новые Яриловичи". По документам, в машине перевозился груз полипропилена.

Таможенники решили углубленно досмотреть фуру в связи с тем, что ранее уже фиксировались аналогичные попытки провоза контрабанды.

В настоящее время украинская таможня подсчитывает стоимость нелегального груза.

 
 
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Украинские таможенники обнаружили контрабандную партию сигарет в фуре, приехавшей из Беларуси. Смотрите на видео, как проходила разгрузка машины.
 
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