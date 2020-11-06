Контрабандные сигареты нашли таможенники Украины в фуре из Беларуси – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Короба с сигаретами были обнаружены утром в пятницу 6 ноября во время авто регистрации на контрольно-пропускном пункте "Новые Яриловичи". По документам, в машине перевозился груз полипропилена.

Таможенники решили углубленно досмотреть фуру в связи с тем, что ранее уже фиксировались аналогичные попытки провоза контрабанды.

В настоящее время украинская таможня подсчитывает стоимость нелегального груза.