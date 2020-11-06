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Похолодание придет в Беларусь в начале следующей недели

06.11.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Похолодание придет в Беларусь в начале следующей недели, об этом свидетельствует прогноз погоды Белгидрометцентра. 

© CC0 / Pixabay/Simaah
Тепло или холодно? Точный прогноз погоды в Беларуси на выходные

В предстоящие выходные в республике сохранится довольно теплая погода, сопровождаемая туманами и ветром. В понедельник 9 ноября Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ожидается ветер северной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до 0,..+6°С, при прояснениях по северо-востоку республики столбик термометра опустится до -1..-3°С. В середине дня воздух прогреется до +2°С по северо-востоку страны и до +10°С - по юго-западу страны.

Ночные заморозки и снижение температуры воздуха днем, по прогнозам погодного ресурса Gismeteo, продолжатся и в другие дни. Во вторник максимальная температура воздуха местами достигнет +7°С, в среду и четверг будет до +4°С. К пятнице еще похолодает.

Следует помнить, что долгосрочные прогнозы погоды часто оказываются не совсем точными. Поэтому следить за изменениями погоды лучше ежедневно перед тем, как выходить на улицу.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Согласно долговременному прогнозу погоды, начиная с понедельника по стране начнутся ночные заморозки, а температура воздуха днем местами не будет превышать +2°С.
 
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