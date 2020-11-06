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Гадание по имени: как принцесса Евгения назовет своего первенца?
06.11.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Поклонники королевства во всю готовятся к рождению правнука или правнучки Елизаветы II: в сети обсуждают имя первенца принцессы Евгении.
© AP / Victoria Jones
Новость о том, что принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк
Букмекеры и поклонники королевства не дремлют: в сети уже делают ставки и гадают на имя первенца принцессы Евгении.
Первое имя в списке - Алис. Если родится девочка, то это имя достанется ей от покойной матушки принца Филиппа. А если на свет появится мальчик, то его могут назвать Генри: вторым именем мужа Меган Маркл и любимого кузена Евгении - принца Гарри.
Также эксперты настаивают, что при выборе имени пара будет руководствоваться традиционными именами королевства: Артур, Джордж, Чарльз - для мальчика, а также Грейс, Виктория, Диана и Александра - для девочки.
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Пользователи социальных сетей перебирают разнообразные варианты, не забывая о традиционных именах членов королевской семьи.
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