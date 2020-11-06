Гадание по имени: как принцесса Евгения назовет своего первенца?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Поклонники королевства во всю готовятся к рождению правнука или правнучки Елизаветы II: в сети обсуждают имя первенца принцессы Евгении.

Новость о том, что принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк впервые станут родителями , была объявлена в сентябре 2020 года. По подсчетам заинтересованных, малыш увидит свет в начале следующего, 2021 года. Пока пара держит пол ребенка в секрете и не называет его имени.

Букмекеры и поклонники королевства не дремлют: в сети уже делают ставки и гадают на имя первенца принцессы Евгении.

Первое имя в списке - Алис. Если родится девочка, то это имя достанется ей от покойной матушки принца Филиппа. А если на свет появится мальчик, то его могут назвать Генри: вторым именем мужа Меган Маркл и любимого кузена Евгении - принца Гарри.

Также эксперты настаивают, что при выборе имени пара будет руководствоваться традиционными именами королевства: Артур, Джордж, Чарльз - для мальчика, а также Грейс, Виктория, Диана и Александра - для девочки.

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