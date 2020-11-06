Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мухин: в Евросоюзе не знают, что делать с Лукашенко

В докладе Вольфганга Бенедека, представленном на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ, содержится рекомендация странам-участницам ОБСЕ не признавать результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших 9 августа 2020 года, из-за нарушений на всех этапах, ОБСЕ также настаивает на проведении новых выборов главы государства на основе международных стандартов.

Представители всех стран Евросоюза договорились о введении новых санкций против властей Беларуси, включая Александра Лукашенко, решение должно быть опубликовано в пятницу, 6 ноября.

В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по Беларуси, он призвал власти страны прекратить репрессии, прислушаться к требованиям народа и провести новые выборы.

Как все эти требования коллективного Запада соотносятся и с ситуацией в самой Европе, и с далеко не образцовыми американскими выборами, слушателям радио Sputnik пояснил известный эксперт, генеральный директор Центра политической информации России Алексей Мухин.

"Совершенно очевидно, что речь идет о рефлексии, в Евросоюзе не знают что делать с Лукашенко. Казалось бы его напугали достаточно, чтобы он отказался от власти, но этого не произошло, и теперь европейский истеблишмент в тупике, они пытаются строить хорошую мину при плохой игре, их призывы носят ритуальный характер", - полагает собеседник Sputnik.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мухин: в Евросоюзе не знают, что делать с Лукашенко На фоне американских выборов претензии ОБСЕ и Майка Помпео к Беларуси выглядят просто смешно, считает известный российский политический эксперт Алексей Мухин.

Комментарий известного российского политического эксперта Алексея Мухина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.