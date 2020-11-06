Ученые подсчитали, насколько отсрочка лечения рака увеличивает риск смерти

Источник материала: Tut.by

Люди, лечение которых от рака откладывается даже на один месяц, во многих случаях имеют на 6−13% более высокий риск смерти — и он становится тем больше, чем дольше не начинается лечение. Метаанализ канадских и британских ученых с такими выводами опубликован в журнале BMJ, пишет Science Daily .



Фото: Reuters

Группа исследователей под руководством Тимоти Ханна из Королевского университета в Кингстоне (Канада) провела обзор и анализ соответствующих исследований, опубликованных с января 2000 по апрель 2020 года. В них были данные о хирургических вмешательствах, химиотерапии или радиотерапии при семи формах рака: мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки, легких, шейки матки, а также головы и шеи — в целом они составляют 44% от всех случаев рака в мире. В совокупности речь шла о 1,2 миллиона пациентов.

Анализ результатов показал, что при разных подходах к лечению его откладывание на четыре недели было связано с увеличением риска смерти. Например, в случае хирургического вмешательства риск смерти увеличивался на 6−8% на каждые четыре недели отсрочки лечения.

Исследование имело ограничение: оно было основано на данных наблюдательных исследований, которые не могут точно установить причину — и возможно, что на риск смерти влияли и другие факторы (например наличие у пациентов нескольких заболеваний). Тем не менее авторы обращают внимание на то, что их выводы основаны на анализе большого количества данных.