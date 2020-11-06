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В Минске заметили «новые водометы». Рассказываем, что это и откуда

06.11.2020 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилась информация о замеченных в Минске водометах темно-синего цвета. Таких, по мнению пользователей, в городе раньше не было. Читатели интересуются, увидят ли они новую технику на подавлении протестов в ближайшее время и что это вообще такое. 42.TUT.BY рассказывает.

Впервые видео с водометом появилось в канале активиста Антона Мотолько. На кадрах машина темно-синего, почти черного цвета ездит по двору.

«Чудо-юдо рыба-кит. Новая версия водомета?» — гласит подпись к видео.

Присмотревшись к машине, мы опознали в ней нечто, очень похожее на первый белорусский водомет собственного производства, известный как «Цунами» на шасси МАЗ. Однако машины этой модели обычно красят в ярко-синий цвет, который ни с чем не перепутаешь. Поэтому мы предположили, что, вероятно, белорусская промышленность выпустила для силовиков еще один или несколько водометов, так как ранее выпущенные или ремонтируются, или не справляются.

За комментарием мы обратились в УГАИ УВД Минского облисполкома. Там нам сообщили, что это обычная служебная спецтехника, однако покрашенная и отремонтированная. «Ничего нового УВД Минского облисполкома не закупало», — ответили в ведомстве.

Хотя нам не сказали, какая именно модель водомета попала на видео, определить ее просто — это или «Хищник», или «Цунами», или некая модель на базе одного из шасси МАЗ. Все три водомета абсолютно разные по внешнему виду, перепутать их сложно, и очевидно, что на кадрах именно «Цунами».

Соответственно, можно сделать вывод: водомет этой модели перекрасили, что и заставило часть пользователей думать, будто силовикам поставлена новая спецтехника.

Специальная автоцистерна АЦС-40 «Цунами» (в официальном названии отсутствует слово «водомет») пошла на вооружение милиционеров в 2006 году, изготовило ее предприятие «Белкоммунмаш» на шасси МАЗ-533702.

В цистерне машины находится до 7000 литров воды. Пожарный насос производительностью до 20 литров в секунду, как считается, обеспечивает машине «дальнобойность» в 50 метров. Экипаж — два человека.

Впервые на подавлении протестов работающий «Цунами» засняли в Барановичах 9 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Техника сильно напоминает ту, что уже использовалась на подавлении протестов, однако другого цвета.
 
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