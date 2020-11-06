Стало известно, на сколько и когда вырастут трудовые пенсии

Источник материала: Tut.by

Трудовые пенсии повысят с 1 декабря, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Уже подписан соответствующий указ № 409. Трудовые пенсии вырастут в среднем на 5,4%.





Средняя трудовая пенсия, как сообщается, должна вырасти с 458,25 рубля в ноябре этого года до 483 рублей в декабре.

О том, что в Беларуси намерены повысить пенсии, заявил сегодня Александр Лукашенко на открытии новой ветки метро в Минске. «Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», — заявил Лукашенко.

Уточним, что реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, по данным Белстата, в Беларуси все-таки упали. В сентябре — на 0,9% к августу. Этот показатель был в плюсе в этом году только в мае, июле и августе, в остальные месяцы — в минусе.

В последний раз трудовые пенсии повышали перед президентскими выборами — с 1 июля, хотя их рост планировался на более позднее время. «Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — говорил Александр Лукашенко.

Средний размер назначенных им пенсий составил в сентябре 458 рублей.

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