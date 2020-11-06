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Стало известно, на сколько и когда вырастут трудовые пенсии
Источник материала: Tut.by
Трудовые пенсии повысят с 1 декабря, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Уже подписан соответствующий указ № 409. Трудовые пенсии вырастут в среднем на 5,4%.
Средняя трудовая пенсия, как сообщается, должна вырасти с 458,25 рубля в ноябре этого года до 483 рублей в декабре.
О том, что в Беларуси намерены повысить пенсии,
Уточним, что реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, по данным Белстата, в Беларуси все-таки упали. В сентябре — на 0,9% к августу. Этот показатель был в плюсе в этом году только в мае, июле и августе, в остальные месяцы — в минусе.
В последний раз трудовые пенсии
Средний размер назначенных им пенсий составил в сентябре 458 рублей.
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Средняя трудовая пенсия, как сообщается, должна вырасти с 458,25 рубля в ноябре этого года до 483 рублей в декабре).
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