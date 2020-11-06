Байнет «штормит». «Деловая сеть» сообщила про DDoS-атаку и аварию у вышестоящего провайдера

Источник материала: Tut.by

Сегодня белорусские пользователи заметили, что байнет «штормит»: часть сайтов либо не открывается, либо очень медленно грузится. Провайдер «Деловая сеть» сообщил , что это связано с DDoS-атакой.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

Как пишут в Telegram-канале «За BYnet», «опять что-то случилось у "Деловой сети", примерно в 12.30 начались проблемы». Позже в канале добавили, что «наблюдаются проблемы у провайдеров А1, БТК, ДС, ByFly. Подписчики сообщают, что не работает часть сайтов, медленно грузится».

На сайте «Деловой сети» сообщается, что сегодня, 6 ноября, с 11.45 наблюдается DDoS-атака на сети.

— Уважаемые абоненты, с 11.45 наблюдается массированная DDoS-атака на одного из наших клиентов. Из-за этого наблюдаются перебои в предоставлении услуг. Делаем все возможное для скорейшего устранения последствий. Мы сообщим вам об окончании работ, — сообщает пресс-служба.

Позже провайдер добавил , что «информируем вас о возможном ухудшении качества услуги доступа интернет в связи с аварией на стороне вышестоящего провайдера 06.11.2020 с 13.30.

— При изменении ситуации будем обновлять информацию. Приносим извинения за возможные неудобства, — говорится в сообщении.