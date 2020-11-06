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Байнет «штормит». «Деловая сеть» сообщила про DDoS-атаку и аварию у вышестоящего провайдера
Источник материала: Tut.by
Сегодня белорусские пользователи заметили, что байнет «штормит»: часть сайтов либо не открывается, либо очень медленно грузится. Провайдер «Деловая сеть»
Как
На сайте «Деловой сети» сообщается, что сегодня, 6 ноября, с 11.45 наблюдается DDoS-атака на сети.
— Уважаемые абоненты, с 11.45 наблюдается массированная DDoS-атака на одного из наших клиентов. Из-за этого наблюдаются перебои в предоставлении услуг. Делаем все возможное для скорейшего устранения последствий. Мы сообщим вам об окончании работ, — сообщает пресс-служба.
Позже провайдер
— При изменении ситуации будем обновлять информацию. Приносим извинения за возможные неудобства, — говорится в сообщении.
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Как пишут в Telegram-канале «За BYnet», «примерно в 12.30 начались проблемы».
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