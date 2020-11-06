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Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина высказалась о том, что сейчас называют предательством
Источник материала: Tut.by
Бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу, капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина в своем Instagram
«Предательство — желать лучшей жизни!
Предательство — работать за рубежом для обеспечения семьи!
Предательство — думать по-другому!
Предательство — выражать гражданскую позицию!
Предательство — быть против насилия!
Мои дорогие предатели, вы — невероятные!
Вместе!»
Напомним, ранее в интервью TUT.BY бывшая первая ракетка Беларуси Ольга Барабанщикова
А вчера Александр Лукашенко
— Мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал.
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«Предательство - желать лучшей жизни!»
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