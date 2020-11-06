Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина высказалась о том, что сейчас называют предательством

Источник материала: Tut.by

Бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу, капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина в своем Instagram написала о том, что, по ее мнению, сейчас называют предательством.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Предательство — желать лучшей жизни!

Предательство — работать за рубежом для обеспечения семьи!

Предательство — думать по-другому!

Предательство — выражать гражданскую позицию!

Предательство — быть против насилия!

Мои дорогие предатели, вы — невероятные!

Вместе!»

Напомним, ранее в интервью TUT.BY бывшая первая ракетка Беларуси Ольга Барабанщикова рассказала о том, как ей «прислали видео, которое сделали про нас, так называемых инакомыслящих. За первую минуту я около пяти раз услышала слово „предатели“ и после этого выключила этот чудо-фильм».

А вчера Александр Лукашенко заявил , что отдал распоряжение командующему пограничными войсками не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в «это непростое время»:

— Мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал.