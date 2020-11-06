|
Первый заместитель министра МВД: Невозможно остановить массовые беспорядки без насилия
06.11.2020 15:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич на встрече со студентами Минского государственного лингвистического университета заявил, что после выборов в стране началась уличная война.
«Я сознательно уйду от ответа, насколько выборы были прозрачными или наоборот. Выборы прошли. И глава государства избран и, поверьте мне, избран законно», - сказал Казакевич, пишет
«После выборов у нас началась уличная война. И невозможно остановить массовые беспорядки без насилия», — цитирует его телеграм-канал «Студэцнкая думка».
В ответ на вопрос об изнасиловании мужчин Казакевич сказал, что согласно законодательству РБ, мужчину нельзя изнасиловать, а волонтер, которого Белсат представляет как медика, не имеет диплома медика и вообще инвалид-колясочник».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич на встрече со студентами Минского государственного лингвистического университета заявил, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)