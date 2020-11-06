Первый заместитель министра МВД: Невозможно остановить массовые беспорядки без насилия

Источник материала: Ежедневник

Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич на встрече со студентами Минского государственного лингвистического университета заявил, что после выборов в стране началась уличная война.

«Я сознательно уйду от ответа, насколько выборы были прозрачными или наоборот. Выборы прошли. И глава государства избран и, поверьте мне, избран законно», - сказал Казакевич, пишет «Наша Нiва» .

«После выборов у нас началась уличная война. И невозможно остановить массовые беспорядки без насилия», — цитирует его телеграм-канал «Студэцнкая думка».

В ответ на вопрос об изнасиловании мужчин Казакевич сказал, что согласно законодательству РБ, мужчину нельзя изнасиловать, а волонтер, которого Белсат представляет как медика, не имеет диплома медика и вообще инвалид-колясочник».