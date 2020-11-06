Блогеру Эдуарду Пальчису предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков

Общественному и политическому активисту, блогеру Эдуарду Пальчису 6 ноября предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков), сообщает правозащитный сайт spring96.org .



Эдуард Пальчис, Фота: Виктория Щукевич / Facebook.

По указанной части статьи предусмотрено наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.

По информации правозащитников, блогер остается под стражей.

Пальчис исчез 27 сентября. Его родные и защита около двух недель не имели подтверждения тому, что он находится в ЦИП.

О том, что в отношении активиста возбуждено уголовное дело, стало известно 27 октября. В тот день он должен был выйти на свободу из столичного центра изоляции правонарушителей на Окрестина после 30 суток административного ареста, однако его не выпустили.

Эдуард Пальчис входит в состав Национального забастовочного комитета, который был создан для поддержки рабочих, объявивших забастовку после президентских выборов.